ROMA – Una donna in un ristorante si alza dal tavolo, inizia a gridare contro i suoi commensali e si scatena lanciando oggetti e devastando piatti. Una scenata che ha lasciato interdetti i clienti del ristorante nell’ottavo arrondissement di Parigi, in Francia, tanto che qualcuno l’ha ripresa in video e ha pubblicato il filmato sui social network. La protagonista è Elisa Tovati, una cantante francese, e la scenata in realtà è solo una recita mentre girava il videoclip del suo singolo “The Machine”.

A raccontare cosa sia accaduto in quel ristorante, dato che in molti sono rimasti turbati da quanto visto, è stata la stessa Tovati che ha spiegato: “In realtà stavamo girando il mio nuovo video in questo ristoranti. Nella canzone ‘The Machine’, denuncio la brutalità con cui a volte vengono trattati gli artisti. In questi anni, quando ti occupi di musica o di spettacoli, se hai passato i 40 anni, soprattutto se sei una donna, i media e i social e anche le case discografiche a volte ti fanno chiaramente capire che hai ormai passato la data di scadenza. Volevo che questo videoclip fosse violento come la realtà stessa, per dare una scossa”.

Non tutti gli utenti, in realtà, sono stati convinti dalla spiegazione della Tovati. Anzi Gabriele Muccino dopo aver visto il video e sentito le sue parole l’ha rilanciato su Twitter e commentato: “Nei miei film urlano sempre così tanto i personaggi! Ma perché?! La vita non è così”.

