“Elodie trans“, la cantante offesa sui social per video del suo provino a X Factor nel 2009: la sua reazione su Instagram. Nelle ultime ore, sono spuntati sui social network diverse foto e filmati sul passato dei partecipanti a Sanremo 2021.

Tra questi vecchi ricordi, è apparso anche il video del provino di Elodie a X Factor nel lontano 2009. La cantante, anzi all’epoca aspirante cantante, aveva compiuto da poco 18 anni. Per entrare nel programma televisivo, doveva convincere i tre giurati: Morgan, Simona Ventura e Mara Maionchi.

La cantante Elodie offesa sui social per quel provino di X Factor che incassò tre sì

Elodie cantò molto bene ed infatti si qualificò a X Factor incassando ben tre ‘sì’. Poi però non riuscì a vincere il programma televisivo. Nonostante questa piccola battuta d’arresto, la sua carriera è stata straordinaria e pochi giorni fa l’abbiamo ammirata nelle vesti di conduttrice al Festival di Sanremo 2021.

“Elodie trans”, la cantante offesa sui social: la sua reazione nelle storie di Instagram

Nonostante la sua ottima performance all’Ariston, alcuni utenti dei social network l’hanno insultata pesantemente per questo vecchio filmato. Tra gli insulti più digitati ci sono ‘trans’ e ‘rifatta’. Elodie non è rimasta in silenzio e ha esternato il suo malcontento attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. Riportiamo le sue dichiarazioni social: