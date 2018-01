ROMA – L’ex direttore di Sky Emilio Carelli spiega ad Otto e Mezzo la sua candidatura con il Movimento 5 Stelle. Il video lo pubblica il programma condotto da Lilli Gruber sul suo sito.

Emilio Carelli spiega di essersi candidato dopo aver risposto all’appello di Luigi Di Maio alle competenze del Paese. Poi aggiunge: “Oggi il movimento è molto inclusivo, non è una lobby. Mi candiderò a Roma, secondo la regola di candidarsi nel proprio collegio di residenza nell’uninominale. Non ho mai pensato di fare il ministro, non è nei miei progetti”.