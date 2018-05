LOS ANGELES – Emily Ratajkowski torna a mostrarsi ai suoi follower di Instagram in un video in costume da bagno in cui balla e canta, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] o quanto meno ci prova.

La modella americana non è certo nuova a pose e mise a dir poco succinte. La sua pagina Instagram è piena di immagini che la ritraggono svestita o semi-svestita, con abiti sexy e in pose ammiccanti.

Lo scorso gennaio aveva fatto scalpore una foto che la ritraeva come la Venere di Botticelli, immortalata dalla fotografa Mona Kuhn. Nella foto la modella statunitense posava senza veli, capelli al vento e con la natura rigogliosa alle spalle proprio come fosse l’incarnazione della divinità greca. Un capolavoro di foto che aveva raccolto oltre un milione di like.