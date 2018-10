ROMA – Ecco il primo trailer diffuso in Rete di “Welcome Home”, il nuovo film di George Ratliff. La pellicola è un thriller psicologico con Emily Ratajkowski e Aaron Paul, coppia in crisi.

Tra i protagonisti principali del film c’è anche Riccardo Scamarcio, vicino di casa insidioso. Nel treiler alcune scene senza vestiti della popolare modella e attrice.

Emily e Paul sono una coppia americana che si concede una vacanza in una tenuta della campagna italiana, scoperta e prenotata su un sito che si chiama Welcome Home. Non tutto però filerà liscio durante la permanenza in Italia e la coppia entrerà in crisi. Anche per via di Federico, interpretato appunto dal nostro Riccardo Scamarcio, che ha recentemente presentato un altro film che lo vede protagonista: si tratta di “Euphoria” della sua ex, Valeria Golino.

La pellicola, girata per buona parte in Umbria a Todi, uscirà su Direct TV dal 18 ottobre e nei cinema Usa dal 16 novembre.