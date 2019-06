ROMA – Calo di pressione per Emma Bonino, che domenica si è accasciata a terra scendendo dal palco dell’assemblea di +Europa. La senatrice, spiegano fonti a lei vicine, “non ha avuto alcun malore ma solo un calo di pressione che, complice l’altezza della pedana, l’ha fatta cadere”. Ora la Bonino è a casa e sta meglio, assicurano. Il video dell’assemblea di +Europa mostra la senatrice terminare il suo intervento e poi accasciarsi rovinosamente, mentre scende dal palco. Grande lo spavento: si vedono accorrere in suo soccorso diversi dei presenti che la aiutano ad alzarsi e la accompagnano a sedere tra le prime fila. Bonino sarebbe poi rimasta a seguire altri interventi.

“Impressionante serie di commenti che augurano il peggio a chi ha dato tutta se stessa per renderci più liberi, sfidando la corrente, senza mai risparmiarsi. Siamo nati anche per questo: per battere l’odio e chi lo alimenta”, si legge in un tweet di +Europa, che pubblica gli screenshot di una serie di messaggi che augurano il peggio a Emma Bonino, dopo il malore avuto nel corso dell’assemblea di +Europa. “Ps: Emma sta bene e vi saluta tutti”, scrive +Europa parlando ai follower e agli “hater” della senatrice. (Fonte YouTube).