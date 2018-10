ROMA – Polemiche dopo Empoli-Juventus con numerose proteste per il discusso rigore fischiato dall’arbitro Calvanese a favore dei bianconeri per il contatto tre Bennacer e Dybala. Ad aumentare le polemiche si aggiunge un video in cui Daniele Rugani, difensore della Juventus, ex della partita, si rivolge all’arbitro in maniera molto confidenziale.

Sono gli ultimi minuti della partita e sta aumentando il forcing dei toscani che spingono alla ricerca del pareggio, l’arbitro Calvanese assegna all’Empoli un discusso calcio d’angolo ed è chiarissimo a quel punto il labiale di Rugani che, contrariato per la decisione dice: ”Calva, dai Calva”.

La spietatezza del web ha fatto insorgere i tifosi sui social, che ovviamente rimarcano un eccessivo tono di confidenza di Rugani nei confronti dell’arbitro. Così dopo il ”Ciao Taglia” di Allegri a Tagliavento dopo Inter-Juventus, ci si mette ora il ”Dai Calva” di Rugani.