Enel X Pay, la carta che ti fa gestire tutto l’home banking con una app

Enel X lancia Enel X Pay, una carta che consente l’home banking attraverso una app.

Enel X debutta nel settore dei servizi finanziari digitali e di mobile banking con Enel X Pay. Si tratta del conto corrente online di Enel X Financial Services.

Enel X Pay, come funziona

Grazie alla partnership con Mastercard consente di effettuare, direttamente attraverso la app per smartphone, pagamenti e trasferimenti in tempo reale e in piena sicurezza. Permette inoltre di avere una carta digitale o fisica e di tenere sotto controllo i movimenti e le spese di tutta la famiglia.

Enel X Pay è stata presentata nel corso di una conferenza stampa web a cui hanno partecipato Francesco Venturini, ceo di Enel X, Giulio Carone, ceo di Enel X Financial Services e Matteo Concas, responsabile Financial Solutions di Enel X.

La strategia aziendale

“Con Enel X Pay allarghiamo ai servizi finanziari la nostra piattaforma di offerte e prodotti; uno strumento digitale per gestire facilmente i movimenti finanziari contando su un partner innovativo e affidabile come Enel X – afferma Venturini – la disintermediazione dai servizi finanziari tradizionali ci dà la possibilità di entrare in un settore altamente competitivo portando la nostra capacità di innovare e di sviluppare nuove soluzioni, dai servizi di consulenza e gestione finanziaria a quelli assicurativi”.

“Con il lancio di Enel X Pay rafforziamo il nostro posizionamento nel settore fintech contribuendo alla diffusione dei pagamenti digitali e allo sviluppo di servizi finanziari integrati con l’ecosistema Enel – afferma Carone -il modello di business a cui ci ispiriamo è quello di una Big Tech che mette al servizio dei clienti la propria capacità di innovare, potendo contare su partnership strategiche con player tecnologici di primo piano, per offrire soluzioni ad alto valore aggiunto”.

Cosa si può fare con la card

Enel X Pay è un conto nativo digitale, con carta e Iban italiano, che consente di effettuare molteplici tipologie di transazioni. Dal pagamento di bollettini, tasse e tributi delle pubbliche amministrazioni aderenti al circuito pagoPA, ai bonifici Sepa. Ma anche lo scambio di denaro peer to peer senza costi di addebito fino alle donazioni per iniziative di solidarietà ad Associazioni del terzo settore. Ad esempio Save the Children, Food for Soul e Medici Senza Frontiere.

Con Enel X Pay è possibile pagare la carica delle auto elettriche nelle infrastrutture del circuito Hubject, la joint venture di e-mobility a cui partecipano il Gruppo Bmw, Bosch, EnBW, Enel X, Innogy, Mercedes Benz AG, Siemens e il gruppo Volkswagen e che vanta oltre 750 business partner e 250mila punti di ricarica interoperabili in tutto il mondo.

Come gestire il conto

Il conto corrente si può gestire direttamente dalla app abbinato a una carta digitale e fisica, realizzata in bioplastica vegetale, collegata a Mastercard, circuito di pagamento internazionale di riferimento con più di 52 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo. Inoltre, con l’opzione family di Enel X Pay è possibile attivare un conto dedicato per i figli dagli 11 ai 18 anni che consente di avere una carta prepagata, di effettuare trasferimenti peer to peer, prelievi presso gli sportelli Atm e pagamenti sui siti di e-commerce.