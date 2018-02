Enorme tronco tagliato con motosega: qualcosa va storto

SON LA – Un boscaiolo distrugge il tetto di una casa con il gigantesco albero che sta abbattendo. Accade a Son La in Vietnam, e il video finisce su ViralHog prima di essere ripreso dal Daily Mail.

L’uomo taglia un tronco d’albero con la motosega senza controllare dove cadrà. Dopo alcuni secondi, l’albero cade e si schianta contro una casa, distruggendo il tetto.

Guai in vista per questo boscaiolo il cui nome non è stato reso noto. La cosa curiosa è che utilizza solo una corda sottile per tenere l’albero. La corda è talmente sottile che non riesce a trattenere il tronco.