ROMA – Pierluigi Bersani è ospite di “Cartabianca”, il programma in onda il martedì sera su RaiTre. L’esponente di Liberi e Uguali non è solo in studio: con lui e la conduttrice Bianca Berlinguer c’è anche il conduttore ex Iena Enrico Lucci. Quest’ultimo prende di mira Bersani: “A Pierluì e prendi quel telefono e chiama Renzi” gli dice ad un certo punto tra gli applausi del pubblico.

Poi tira fuori una similitudine tra i rapporto Pd-Leu e una barzelletta e il pubblico scoppia a ridere divertito. Su Corriere Tv il video del divertente siparietto tra Bersani e Lucci: