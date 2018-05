ROMA – Enrico Mentana ha fatto commuovere il pubblico durante la #maratonamentana. Durante la lunghissima diretta, il direttore del TgLa7 ha interrotto il flusso di notizie proveniente dal Quirinale [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] per dedicare un affettuoso saluto al suo amico e collega Lamberto Sposini, lontano dalla tv sin dal 2011. Ecco le sue parole e le reazioni del pubblico sul web. “Rubo soltanto 10 secondi, ma so che finalmente oggi pomeriggio ci sta seguendo il mio amico Lamberto Sposini. E lo voglio salutare”, ha detto Mentana.