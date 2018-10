KIEV – Enrique Iglesias fa salire la fan sul palco. Poi, senza esitare troppo, il cantante spagnolo la afferra e la bacia a lungo. E’ accaduto durante il suo concerto a Kiev in Ucraina. Il 43enne cantante spagnolo si stava esibendo sul palco di Kiev quando una ragazza è saltata sul palco e l’ha puntato: lui l’ha afferrata e l’ha baciata a lungo.

La fan era salita sul placo ed aveva tirato fuori il cellulare per un selfie e un poster per un autografo. Non contenta gli era poi saltata addosso prima di abbandonare il palco. Il cantante è stato al gioco ed ha baciato la ragazza.

Non è la prima volta che Iglesias bacia una fan durante uno spettacolo. “Quando salgo sul palco sono pieno di adrenalina. Non lo faccio sempre, devo essere di buon umore. Sono così eccitato di cantare davanti al pubblico” aveva dichiarato qualche tempo fa. E dal palco di Kiev è arrivata la conferma di questa sua “passione” verso le sue fan.