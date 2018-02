NAZARE’ – I surfisti di tutto il mondo amano Nazaré, località che si trova in Portogallo a nord di Lisbona. Qui, il 28enne brasiliano Emerson Machado ha sfidato le onde camminando su una fune che collega due enormi scogli.

Sotto di lui il mare in tempesta. A metà percorso, come mostra il video postato su Instagram, Machado viene investito da un’onda potentissima che lo sbalza via dalla fune. Per non cadere in acqua, Machado è costretto ad appendersi sulla fune.

“Si è trattato di un rischio calcolato, non siamo pazzi” ha dichiarato in seguito l’equilibrista. Non è noto se sia riuscito o meno a terminare il percorso.