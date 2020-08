Er Faina, lo youtuber romano il cui vero nome è Damiano Coccia, in nuovo video è fuori controllo: “Avete chiuso le discoteche, non vi azzardate a riaprire le scuole” .

Er Faina si sfoga in Rete dopo la decisione di chiudere le discoteche. Damiano Coccia, questo il vero nome dello youtuber romano, realizza un video contro la chiusura decisa per via dell’aumento dei contagi.

L’ex concorrente di Temptation Island Vip, è un fiume in piena: “Secondo il Governo i colpevoli sono i giovani. Sono sempre i giovani i colpevoli”.

“Avete chiuso le discoteche, ora avete risolto il problema”.

Nel video Er Faina lancia dichiarazioni stanno facendo discutere: “Mo avete chiuso le discoteche, non vi azzardate minimamente a riaprire le scuole, perché so’ come le discoteche”.

“Le metro e gli autobus che prendono i ragazzi sono identici alle discoteche, anzi forse la scuola è pure peggio perché fa vomità. Perché non c’è solo il coronavirus che gira dentro la scuola, ma pure tutta la mer** che avete fatto negli anni”.

Prosegue Er Faina: “I topi, la zozzeria, e quel genio del ministro Azzolina pensava de risolvela coi banchi con le rotelle. Le rotelle so quelle che non c’ha più dentro sta ca*** de testa”.

Er Faina, la crociata per difendere i giovani

La sua, a quanto dice, è una vera e propria crociata per difendere i giovani: “Me viene il sangue al cervello perché i giovani di oggi so’ stupendi”.

“So’ tutti intellignti, non c’è uno stupido. Io a 14 anni ero scemo, oggi a 14 anni so intelligentissimi, a 18 so’ fenomeni proprio. E voi li andate a limitare, gli chiudete le discoteche il 16 agosto. Come organizzà il capodanno il 12 gennaio”.

Nel filmato conclude dicendo: “Giù le mani dai giovani. Non vi azzardate a toccà il futuro de’ sto Paese. Se è rimasta una speranza oggi è grazie a tutti ‘sti pischelli in giro, che non fanno schifo come fate schifo voi”.

Er Faina trend topic su Twitter

Er Faina intanto schizza in cima ai trend topic su Twitter. Tra gli utenti c’è chi però lo attacca: “Mi vergogno per quelli che hanno condiviso il video” scrive qualcuno.

“Damiano Er Faina è la vergogna dell’umanità: università, biblioteche e aule studio sono chiuse da marzo e la mia università riaprirà (si spera a ‘sto punto) a gennaio e questo si idigna per un paio di settimane di discoteca in meno?” scrive un altro utente (fonte: Today, YouTube).