ROMA – Un siparietto davvero divertente è andato in onda a L’Eredità condotta da Carlo Conti con un simpatico concorrente. Il conduttore ha chiesto al giovane di presentarsi, come di rito, ma quando gli ha chiesto “cosa fai di bello nella vita?”, è rimasto spiazzato. Il ragazzo, sorridendo, ha risposto: “Schifo”.

La gaffe è andata in onda su Rai 1, quando Conti ha iniziato a scherzare con il concorrente Tommaso. Dopo la presentazione di rito, chiedendone il nome, cognome e la professione, arriva la risposta tutta da ridere. Conti gli chiede da dove viene e il giovane risponde “da Lodi”. Poi gli chiede coma fa di bello nella vita e lui replica con “Schifo”. Dopo un momento di gelo in studio, Conti è scoppiato in una lunga risata e il video è diventato virale sul web.