ROMA – A convincere gli italiani ad andare a votare alle europee, ci pensa Lorenzo D’Angelo, in arte Lorenzo Baglioni, con una serenata neomelodica. Lo youtuber italiano, che si è già distinto in passato per le sue canzoni “didattiche”, ha realizzato insieme al Parlamento Europeo un altro dei suoi brani “istruttivi” per spiegare in termini molto pop cos’è la Unione Europea e perché è importante andare a votare. Il brano si intitola “Ue!” ed è la colonna sonora di StavoltaVoto.ue, la campagna istituzionale lanciata dal parlamento europeo per sensibilizzare i cittadini al voto.

Nel suo album d’esordio “Bella, prof!” Baglioni si è già cimentato con altri temi complessi: da “Le leggi di Keplero”, a “Il piano inclinato”, da “Le ossidoriduzioni” alla più famosa “Il congiuntivo“ (più di 7 milioni di visualizzazioni su YouTube).

Raggiunto dall’agenzia Agi, il cantante professore spiega: “Purtroppo siamo abituati a vedere l’Unione Europea come una cosa molto fredda, un’organizzazione che mette le virgole, i numerini e fa delle cose molto tecniche. Invece fa un sacco di cose che hanno un cuore, un’anima, e quindi volevamo provare a rendere giustizia all’immagine che si ha dell’Unione Europea. Ci siamo un po’ incanalati con mio fratello che è co-autore di tutte le mie cose, nel format delle canzoni didattiche. Ogni canzone che facciamo ha un genere musicale diverso, potrebbe essere il reggeaton, la musica trap… e quando ci siamo chiesti che musica utilizziamo per la canzone sull’Unione Europea, mentre che eravamo lì che ci pensavamo, giocando un po’ con le parole… Unione Europea, U E, UE… quando c’è venuto questo UE, abbiamo detto fermi tutti! Qui c’è soltanto un genere che possiamo fare: una canzone neomelodica”.

Nel video, Lorenzo Baglioni, interpreta un cantante neomelodico che canta il suo amore per l’Unione Europea come una serenata che non lascia da parte tutti i cliché del genere: dalla corsa sulla spiaggia incontro ad una rossa femme fatal, al canto disperato sotto la pioggia. “E’ un mondo meraviglioso – prosegue Baglioni – siamo andati a studiare dalla tradizione fino a quello che è adesso. Abbiamo quindi giocato con quel mondo per mettere quella passione che c’è lì nel raccontare l’Unione Europea”. (fonte: Agi)