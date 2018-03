ROMA – Sam Nunberg viene intervistato dalla Cnn e la presentatrice Erin Burnett sospetta che l’ex consigliere che ha lavorato nella campagna elettorale di Donald Trump sia ubriaco. “Parlando con lei, mi è sembrato che l’alito le puzzasse di alcool” ha detto la Burnett. “Non ho preso nulla. A parte le mie medicine. Antidepressivi, va bene? Alla Casa Bianca possono dire ciò che vogliono, a me non importa un bel niente” ha risposto Sam Nunberg.

Il consigliere lavorò con Trump fino al suo licenziamento, avvenuto nell’agosto del 2015. Nunberg ora fa di nuovo parlare di sé per alcuni post razzisti, pubblicati prima che la corsa alla Casa Bianca dell’allora candidato repubblicano entrasse nel vivo e per lo scandalo Russiagate. Nunberg ha infatti fatto sapere di non voler ricomparire davanti al grand jury federale, lanciando allo stesso tempo frecciate ed accuse velate al presidente Usa.