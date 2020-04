ROMA – L’attore statunitense Ezra Miller prende per il collo una sua fan e la fa cadere a terra. Il video è stato diffuso in queste ore e fa discutere: nelle immagini si vede una giovane donna che va incontro all’attore ridendo e mimando con le braccia l’atteggiamento di chi vuole fare a botte.

L’attore le risponde: “Vuoi fare la lotta?” in tono scherzoso ma subito dopo si vede l’immagine di Ezra che prende per il collo la donna che finisce a terra. Miller ripete la frase per una seconda volta: la persona che sta riprendendo la scena interrompe però bruscamente la registrazione e urla preoccupata per le condizioni della donna.

Sui social sono tantissimi i commenti che mettono in relazione il comportamento dell’attore 29enne con l’uso delle droghe. Ezra Miller , conosciuto soprattutto per aver recitato nel film “Animali fantastici e dove trovarli”, in passato era stato arrestato per possesso di marijuana.

Al momento né da parte di Ezra Miller, né da parte del suo staff, c’è stato un chiarimento in merito all’accaduto (fonte Il Fatto Quotidiano, YouTube).