ROMA – “Il Comune di Roma e i privati facciano il proprio dovere”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha replicato al sindaco Virginia Raggi che lunedì aveva definito “inaccettabile” la nuova occupazione dell’ex fabbrica della Penicillina. Salvini ha smentito la Raggi. “Non c’è stata occupazione – ha detto in diretta Facebook durante un sopralluogo alla fabbrica – ho sentito questore e prefetto. Il sindaco non diffonda notizie prive di fondamento”.

“Io ci metto tutto l’impegno possibile per garantire la legalità ma il comune di Roma e i privati facciano il loro dovere”, ha ribadito il ministro facendo vedere il palazzo e ripetendo che le autorità di pubblica sicurezza hanno escluso una nuova occupazione. “Però se le cose le facciamo, le facciamo bene dobbiamo controllare ed è per questo che sono tornato qui. Lo stabile – ha aggiunto il titolare del Viminale – è libero, pulito e non occupato. Quindi il sindaco di Roma e quelli delle altre città pensino ad occuparsi bene delle strade, delle scuole e delle case delle loro città e a non diffondere notizie prive di qualsiasi fondamento”. Nel corso della diretta Salvini ha mostrato l’esterno dell’edificio.

“Ci tenevo – ha detto – a far vedere al sindaco di Roma che la situazione è sotto controllo. Qui c’erano interi piani occupati, abbandonati e degradati. Tutto questo era così fino a poco tempo fa, questo era il tempio dell’illegalità. Io posso garantire la sicurezza ma il Comune faccia il proprio mestiere e i privati anche. La abbattano, la vendano, costruiscano qualcosa”.