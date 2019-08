ROMA – Fabio Rovazzi va con la sua fidanzata Kokeshi (al secolo Rebecca Casiraghi) alla ricerca della famigerata Area 51, la base militare americana super-segreta che nasconderebbe al suo interno enormi laboratori in cui si studiano gli alieni e la loro tecnologia.

I due si trovano nel deserto dello Stato americano del Nevada: è qui che si trova la tanto discussa base dell’esercito americano. Il 25enne blogger e la sua fidanzata si fermano davanti alla base: la cercavano probabilmente per scherzo e l’hanno trovata d’avvero. I militari all’interno della base non gradiscono la visita e intimano alla acoppia attraverso gli altoparlanti di andare via.

Il risultato finale? Un bello spavento per il videomaker milanese e la sua fidanzata: “Siamo andati troppo oltre! Abbiamo sbagliato qualcosa e siamo andati davvero all’Area 51. I militari ci hanno urlato con lo speaker di andare via! Sono uscite venti telecamere e una era sopra la nostra macchina. Sono sconvolto, ho appena rischiato di essere sparato male” ha detto Rovazzi ai suoi follower attraverso i video postati in Rete e con cui ha documentato qunato accaduto.

Fonte: YouTube, Kataweb