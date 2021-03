Fabrizio Corona portato via da casa, mamma Gabriella disperata: “Me lo volete ammazzare, lasciatelo stare. È malato” VIDEO

Fabrizio Corona è stato portato via da casa per tornare in carcere e ad assistere alla scena c’era anche Gabriella, la mamma dell’ex re dei paparazzi.

Prima di essere portato via dalla polizia, Fabrizio Corona cerca di consolare sua madre in lacrime. “Non ho più la dignità” dice la donna mentre l’ex fotografo dice: “Non facciamo queste scenate”. Poi all’esterno, mentre gli agenti di Polizia lo ammanettano a terra, si sente ancora la voce della donna in lacrime: “Me lo volete ammazzare, lasciatelo stare. È malato”.

Fabrizio Corona, il pugno all’ambulanza e la rissa con la Polizia

Fabrizio Corona è stato costretto a tornare in carcere dopo la decisione del Tribunale di sorveglianza di revocargli gli arresti domiciliari. Una notizia che però ha mandato fuori di testa l’ex re dei paparazzi che si è reso protagonista di una reazione incontrollata, che è stata pubblicata anche nelle sue storie Instagram.

Prima si è ferito le braccia e, una volta in strada, ha spaccato con un pugno il vetro dell’ambulanza perché la Polizia gli aveva preso il telefono senza il permesso. Una volta uscito in strada, infatti, Corona si è accorto di non avere con sé il cellulare e ha cominciato a cercarlo. Quando è stato chiaro che era stato preso dalla Polizia senza averne il permesso sono intervenuti prima i suoi avvocati e poi è sceso lui dall’ambulanza e ha cominciato ad inveire contro gli agenti.

Poco dopo il cellulare è stato preso dal legale di Corona ma lui non si è calmato. Prima ha sfondato un vetro con un pugno e poi ha tentato di compiere lo stesse gesto con la testa. Bloccato da dietro ha tirato un calcio, frantumando il vetro del tutto. Si è così innescata una rissa fra lui e alcuni agenti che lo hanno buttato a terra e sono riusciti a bloccarlo. Nel mentre, la madre che ha assistito alla scena è tornata a disperarsi, urlando: “Me lo volete ammazzare, lasciatelo stare. È malato”.

Corona ricoverato in psichiatria, poi andrà in carcere

Corona è stato poi portato all’ospedale Niguarda di Milano per le cure del caso. Ora è ricoverato nel reparto di psichiatria dove rimarrà, a detta dei suoi legali, probabilmente “per qualche giorno”. E’ piantonato dalla polizia e da agenti di polizia penitenziaria del carcere di Opera. Dove sarà trasferito, quando potrà lasciare l’ospedale.