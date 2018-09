MILANO – Fabrizio Corona cade dalla bici mentre in via Torino a Milano canta a squarciagola. Piccolo incidente in bici per l’ex re dei paparazzi: mentre urla e canta in strada, cade. Poi è lui stesso a scrivere su Instagram dove sono state pubblicate le immagini “quando cado mi rialzo”.

In questo caso però, il tonfo c’è stato davvero ed è stato reale. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 settembre, in via Torino, a due passi dal Duomo.

L’ex re dei paparazzi da qualche mese ha riconquistato la libertà dopo i tanti guai giudiziari del passato. Probabilemnte per questa ragione si sta vivendo la vita con ritrovato entusiasmo. Nel filmato è in bici a petto nudo con addosso solo una giacca. Canticchia “Viva la libertà”: viaggia a zig zag contro mano. Dopo un’accelerata la ruota si incastra sui binari e lui perde l’equilibrio finendo sul suolo, a pochi metri da un tram che viaggiava nella stessa direzione.

A riprendere la scena con il cellulare è un amico e il video finisce poi su Instagram. Il primo a fermarsi dopo l’incidente è stato un tassista, che controlla il suo stato prima di andare via.

Dopo la caduta, Corona si alza sorridente e risale in bici, continuando a urlare “la libertà”, chiedendo all’amico di “tenere la caduta” con lo scopo di pubblicarla poi sui social come effettivamente è accaduto.