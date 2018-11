ROMA – “Ricordati cosa facevi tu a 16 anni, da dove vieni”. Sono le parole mai mandate in onda di Fabrizio Corona, durante la lite al Grande Fratello Vip con Ilary Blasi. A pubblicare su Instagram il video senza censure è lo stesso Corona. Nel filmato, probabilmente girato da un suo collaboratore, si vede l’ex fotografo dei vip urlare alla telecamera, senza le interferenze della conduttrice.

“Non è perché hai sposato un calciatore e sei lì e pensi di essere migliore degli altri – dice Corona – perché non sei preparata, perché non sai quello che dici. Non ti puoi permettere di dire a una persona che ha fatto due anni di galera, e non sai cos’è la galera, che hai fatto una battuta”. L’invettiva prosegue contro i potenti in generale: “Dei potenti non me ne frega un c… perché io non ho bisogno di niente e di nessuno – dice, arrabbiato l’ex paparazzo – perché quello che ho vissuto io voi non lo avete vissuto, perché quello che dico lo dico col cuore”.

Corona non dice di più, ma la domanda sorge spontanea: cosa faceva Ilary a 16 anni? La risposta è sotto gli occhi di tutti: basta scorrere la pagina Wikipedia dedicata alla conduttrice per scoprire che nel 1997, un anno prima di debuttare a Miss Italia con la fascia di Miss Cinema Lazio, Ilary ha lavorato per i fotoromanzi della casa editrice Lancio e posato completamente nuda per Marco Zamboni.