Fabrizio Corona, polizia a casa sua chiamata per schiamazzi. Lui: “A ‘sto giro mi taglio la gola” VIDEO

Fabrizio Corona riceve nuovamente la visita della polizia, chiamata da dei vicini per schiamazzi provenienti dal suo appartamento. E filma tutto con il cellulare, in un video poi postato su Instagram.

Fabrizio Corona, polizia a casa per schiamazzi

“Venite pure a prendermi e rinchiudetemi di nuovo – dice l’ex paparazzo dei vip -. A ‘sto giro mi taglio la gola. L’indirizzo lo conoscete, è sempre lo stesso. E lo conoscete anche bene a quanto pare. Sono stanco, non ce la faccio più, ve lo chiedo per favore, lo chiedo al Presidente della Repubblica. Lasciatemi vivere in pace la mia vita legale con i miei immensi problemi”, è il suo appello.

Fabrizio Corona contro la polizia: il video e lo sfogo su Instagram

Ma c’è anche una dura contestazione: “Vergogna. Basta, lasciatemi in pace. Nove poliziotti armati in casa, un plotone pagato da noi contribuenti – scrive Corona su Instagram a corredo del video – Chiedo al Presidente della Repubblica, lasciatemi vivere in pace la mia vita legale con i miei immensi problemi. Sono stanco e non ce la faccio più. Venite pure a prendermi, sto giro mi taglio la gola”.