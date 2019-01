FIRENZE – Fabrizio Corona ospite a Firenze di Pitti Uomo. L’ex re dei paparazzi ha passato una notte turbolenta in discoteca. Dopo aver prenotato alcuni tavoli di un noto locale di piazza Strozzi, Corona li avrebbe disdetti e poi sarebbe ugualmente voluto entrare nel privè.

Il fatto è avvenuto verso le 2.30 di mattina. Ci sono stati attimi di tensione e Corona è stato accompagnato fuori dal locale dagli addetti alla sicurezza e non è stato più fatto entrare.

I telefonini dei presenti non si sono fatti sfuggire l’occasione di riprendere una scena del genere. Il sito di Firenze lo ha poi rilanciata su YouTube.

Corona intanto, attraverso il suo marchio Adalet ha lanciato un braccialetto che riproduce fedelmente le manette usate dalla polizia. Il braccialetto porta inciso uno slogan che lascia pochi dubbi sul significato della provocazione di Corona: “È facile dare la libertà per scontata se nessuno ve l’ha mai levata”. L’ex re dei paparazzi conferma in questo modo di essere sempre molto attento al lato imprenditoriale della vita, rendendo un business anche la propria esperienza in carcere.