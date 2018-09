MILANO – “Mea culpa“. Si intitola così un video postato su Instagram da Fabrizio Corona dopo la rissa avvenuta venerdì sera in un ristorante milanese. L’ex re dei paparazzi, recentemente tornato in libertà provvisoria era a cena con alcuni amici in zona Garibaldi quando è scoppiata una accesa lite con un imprenditore vinicolo. A riportare l’accaduto è stato il solitamente bene informato Dagospia, secondo il quale Corona avrebbe reagito alle offese rivolte a suo figlio Carlos e alla ex moglie Nina Moric.

Su Instagram l’ex fotografo dei vip spiega in pochi secondi l’accaduto e chiede scusa. “È difficile – dice – spiegare cosa si prova durante anni di detenzione. Ti porti tutto dentro e quando esci ti sembra tutto facile. Poi fai una cavolata perché non riesci a controllare quei demoni che hai dentro”.

In ogni caso Corona promette che “non succederà più, devo cercare di imparare un po’ di cose ma ci metto il cuore. Per me ma soprattutto per mio figlio”.