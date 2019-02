ROMA – Avrebbe compiuto 61 anni oggi, 5 febbraio, Fabrizio Frizzi. Il conduttore gentile, amatissimo dal pubblico italiano, è stato ricordato da numerosi amici e colleghi sui social network. Tra i più commoventi c’è quello di Francesca Fialdini, conduttrice de La Vita in Diretta, che su Instagram ha rilanciato un passo della sua intervista al conduttore scomparso prematuramente il 26 marzo del 2018.

In quell’intervista Frizzi le disse che l’amore “è come una nevicata”, spiegandole con tale metafora il rapporto speciale con la ex moglie Rita Dalla Chiesa e con Carlotta Mantovan. “La differenza nella vita la fa quando ti innamori – diceva Frizzi – quando ti innamori di una persona più grande e cerchi di essere all’altezza di una persona così forte e valida come è Rita Dalla Chiesa e poi ti innamori di una persona molto più giovane e lì poi ti chiedi se sia il caso o no, ma poi quando ti innamori, come dicevo allora, è come una nevicata, non la puoi fermare e quindi, ad un certo punto, ti arrendi simpaticamente all’evento che sta capitando”.

Parole che sono rimaste nel cuore di Francesca Fialdini che oggi rivolge i suoi auguri al cielo, ricordando l’amico e collega: “Uno dei momenti che preferisco di quest’intervista – ha scritto la conduttrice – Che poi fu una chiacchierata tra amici. E con la confidenza che c’è nell’amicizia – che lui sapeva donare – ridemmo molto anche dopo, della metafora che usò per definire l’amore. Manchi #fabriziofrizzi”.