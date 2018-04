ROMA – “Fantasma del cavaliere a cavallo nel Castello di Berkeley“: misterioso video.

Thomas Arnold, ghost hunter inglese, ritiene di aver ripreso un fantasma all’interno del Castello di Berkeley, nella contea di Gloucestershire (Regno Unito).

Il filmato è stato girato da un suo drone, che Arnold ha fatto volare sul castello per avere delle immagini dall’alto. Nel video si intravede effettivamente una figura spettrale, da alcuni decritta come un cavaliere a cavallo. Non c’è però alcuna prova scientifica che autorizzi a considerare quella macchia qualcosa di paranormale.

“Quando l’ho visto (il video, ndr) ho detto ‘oh mio dio, che cos’è‘. Ho iniziato a zoomare e riavvolgere e c’era sicuramente qualcosa lì”. Arnold ha anche spiegato che quando il drone era in volo sul castello ha perso il controllo del velivolo.

Non è la prima volta che dal Regno Unito arrivano notizie di apparizioni di fantasmi. L’ultima lo scorso marzo. Il ghost hunter inglese Tony Ferguson ha dichiarato di essersi imbattuto nella figura spettrale di Frances ‘Fanny’ Nelson, moglie di Horatio Nelson. L’avvistamento sarebbe avvenuto durante una visita sulla HMS Victory, nave di bandiera dell’ammiraglio durante la battaglia di Trafalgar.

Ferguson ha spiegato che a bordo della nave museo, oggi posizionata nel suo bacino di carenaggio a Portsmouth, ha subito avvertito strane sensazioni, tra le quali quella di sentirsi inseguito da qualcuno.