ROMA – Fantasma nel cimitero di notte: misterioso video dal Regno Unito.

Tony Ferguson, ghost hunter di 33 anni, è convinto di aver ripreso uno spettro in movimento nel cimitero della chiesa di St Mary a Eling, nell’Hampshire.

Come si legge sul Daily Mail, Ferguson ha deciso di imbattersi nel cimitero, costruito 800 anni fa, dopo aver saputo che al suo interno erano state registrate presunte attività paranormali.

E così è stato anche per lui, che ha avvertito strane sensazioni nel momento in cui ha messo piede nel luogo di sepoltura. L’uomo ha spiegato di essersi subito sentito “indesiderato”. Poi ha raccontato di aver sentito un suono, che secondo lui sarebbe da ricondurre proprio alla presenza di un fantasma.

Dopo aver visto le riprese a rallentatore, Tony ritiene che lo spirito appartenga a un “guardiano gentiluomo“, che cercherebbe di scoraggiare la gente dal visitare il cimitero.

“Di solito non indago sui cimiteri – ha detto il cacciatore di fantasmi – (…) Ma alcune persone mi hanno contattato per dirmi che erano preoccupati per i loro cari che sono sepolti lì. Ogni volta che vanno avvertono questa presenza negativa e ciò li fa sentire molto a disagio”.

“Per tutto il tempo in cui sono stato nel cimitero ho sentito questa brutta energia – ha proseguito Ferguson- Mi sentivo come se qualcosa non mi volesse lì. Il mio dispositivo per comunicare con gli spiriti continuava anche a sparire e così ero sicuro che stava succedendo qualcosa di paranormale. Poi improvvisamente ho sentito questo fruscio. (Il fantasma, ndr) è uscito da una tomba e mi è passato davanti”. Guarda il video Youtube di seguito.