Fantozzi e il programma formidabile per Italia-Inghilterra: “Mutande, frittatona di cipolle, Peroni gelata e…” VIDEO

“Domenica 11 luglio, alle ore 21, in diretta da Wembley, si disputerà Italia-Inghilterra, finale degli Europei. Fantozzi aveva un programma formidabile…”. Potrebbe essere il remake della celebre scena de Il Secondo Tragico Fantozzi, pellicola del 1976 con protagonista Paolo Villaggio. Una scena celeberrima che ritorna alla mente proprio in vista della finale degli Europei di domenica prossima.

Italia-Inghilterra e il ragionier Ugo Fantozzi

Probabilmente il “programma formidabile” immaginato allora dal ragionier Ugo Fantozzi, potrebbe esser riproposto (in versione estiva) domenica sera per la finalissima di Euro 2020: “Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero“.

In quell’occasione però Fantozzi non fu in grado di portare a termine il suo programma per guardare Italia-Inghilterra. Il destino, per lui, famiglia e colleghi fu ben diverso. Furono infatti costretti alla visione di un film cecoslovacco, ma con i sottotitolo in tedesco, sostituito poi dal film definito dallo stesso Fantozzi “Una ca**ta pazzesca”, ovvero La corazzata Potëmkin.