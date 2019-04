MILANO – Nuova lite social per Fedez, ormai avvezzo a polemiche e scontri anche con personaggi politici. Questa volta il marito di Chiara Ferragni si è accapigliato su Instagram col figlio di un noto politico, nonché suo collega, in quanto nuova leva del mondo rap. Ed è lo stesso Fedez a raccontarlo in una delle sue Instagram Stories, con un filmato di sfogo, poi cancellato.

Il rapper milanese non lo nomina mai, ma è chiaro che il suo interlocutore è Larus, il figlio di Ignazio La Russa, vice capogruppo (tutto ordine e disciplina) di Fratelli d’Italia al Senato.

“Ho una storia assurda da raccontarvi che mi è appena successa – esordisce Fedez parlando in camera – e non so da dove iniziare perché fa troppo ridere. Sono reduce da una conversazione privata su Instagram con il figlio di un noto politico italiano, con idee diametralmente opposte alle mie. Figlio che penso faccia la trap e che parli di quante canne si fuma e quante fighe si scopa”.

Quindi Fedez entra nel merito della discussione avuta con Larus e racconta: “Lui ci tiene a farmi notare che è risentito del fatto che io in passato abbia fatto asserzioni su suo padre e sul sistema che ha contribuito a cerare in questo paese. Ho cercato di spiegargli che non era nulla di personale, e che era il mio modo di esprimere un’opinione. E che in caso avessi detto qualcosa di scorretto, avendolo fatto in maniera pubblica, potevano querelarmi”.

La conversazione quindi si tronca bruscamente così: “Morale della favola, mi dice: ‘Vorrei vedere quanto andrai a fare le riunioni di classe per tuo figlio con tutti quei tatuaggi addosso’. Come se il mio avere tatuaggi mi identificasse e etichettasse come una persona poco civile e stupida. In tutta risposta gli ho detto che suo padre gli ha insegnato benissimo il concetto di xenofobia. A quel punto lui mi ha mandato a fanc**o”.

La conclusione di Fedez è lapidaria: “Ci mancavano solo i figli di politici che fanno la trap. Già a dirlo mi vengono i conati”. Poi però la Instagram Story sparisce dal suo profilo. Ci penserà papà Ignazio a intervenire in difesa del figlio?