Fedez è brillo. Provoca la moglie che risponde: “Che ho in cambio?” E lui: “Il ca**o”

ROMA – Fedez e Chaira Ferragni mantengono un collegamento costante con fan e amici durante la quarantena che, come tutti, stanno passando nella propria casa.

La coppia, già prima della pandemia era solita condividere momenti della sua quotidianità. Ora che è scoppiata l’emergenza da Covid-19 Fedez e Chiara continuano a far entrare i fan nella loro casa in cui, oltre a loro, si vede spesso il figlio Leone scorrazzare e giocare spensierato.

Nella diretta Instagram serale di giovedì 9 aprile con Luis Sal, youtuber amico di Fedez considerato ormai una solida spalla del cantante, Fedez ha dato spettacolo alludendo alle sue performance con la moglie. Il siparietto è piuttosto esilarante ed esplicito: il rapper, tra una battuta e l’altra ammette di aver aver bevuto a cena del vino. A questo si deve la sua allegria: “Sono un po’ ubriaco ragazzi. Quanto ho bevuto, due mezzi bicchieri di vino. Però io non bevo da un mese e mezzo e non è che reggo”.

L’amico Luis Sal risponde divertito all’ammissione di Fedez e dice: “Stasera tu zuppi tua moglie”. Fedez accoglie con entusiasmo la prospettiva, non quanto Chiara Ferragni che sembra invece contrariata dall’idea.

A questo punto il rapper inizia ad incalzare la moglie perché si scusasse e spiegasse davanti a tutti di essere contenta delle performance del marito: “Dai amore, non fare quella faccia. Ferragni ci sono 70.000 persone, non ti puoi lamentare di questo ok? Cioè ma tu ti rendi conto che stava cercando di fare polemica su questo anche davanti a 71.000 persone? Adesso tu devi dire che sei pienamente soddisfatta di questa cosa. Dillo che sei contenta di questa cosa, dai”.

La Ferragni sembra non voler cedere e chiede: “Io cosa ho in cambio?” e lui, seppur abbassando la voce, le risponde scherzando: “Il ca**o”. L’influencer però, a quanto pare non sembra gradire troppo la piega che ha preso la discussione. Intanto dal web, dopo il siparietto tra Fedez e la Ferragni, arrivano decine di commenti scherzosi (fonte: FanPage, YouTube, Instagram).