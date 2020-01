Fedez e lo scherzo a Chiara Ferragni: finge di rompersi il naso e… VIDEO

ROMA – Sta già facendo il giro del Web lo scherzo che Fedez ha organizzato a Chiara Ferragni.

Il rapper ha posizionato uno smartphone sul banco del bagno e poi ha fatto partire una registrazione video e poi ha chiamato la moglie, fingendo di essersi fatto male al naso.

Fedez, quando la Ferragni è entrata in bagno, tenendosi il naso, ha poi schiacciato con i denti un rigatone simulando il rumore di una piccola frattura nasale.

La Ferragni, terrorizzata, quasi scoppia a piangere. Ma per fortuna per lei Fedez poco dopo le rivela lo scherzo.

Fonte: YouTube.

Fedez a La Confessione: “Mi hanno trovato una cosa in testa, ho un rischio sclerosi multipla”

“Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa nella testa”. A raccontarlo è Fedez che, intervistato da Peter Gomez sul canale Nove, rivela la terribile scoperta fatta mesi fa. Si chiama “demielizzazione”, spiega e potenzialmente può essere il “sintomo della sclerosi multipla”.

Ospite de La Confessione, il rapper milanese ha spiegato di essersi trovato ad affrontare una presa d’atto che “per me è stato motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”.

“Cosa farà in futuro?”, gli domanda Peter Gomez. “Eh, bella domanda – replica lui – E’ successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità. Mi è stata trovata questa cosa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla”.