GENOVA – Dopo la vittoria sul Napoli per 3-0, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero fatica a contenere la gioia: "Il mister aveva detto che abbiamo un scooter, ma io di nascosto gliel'ho modificato e così abbiamo superato la Ferrari. De Laurentiis non lo sento da tanto tempo, ma sono molto contento di avergli dato un dispiacere calcistico: loro sono veramente una Ferrari, ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte. Aurelio, godo".

“Squadra rinvigorita rispetto a Udine? Si sarà presa un’aspirina – scherza il numero uno doriano – Io non capisco niente di calcio, ma sono un attento spettatore: le prime partite non vanno giudicate, la corsa è lunga e noi dobbiamo rimanere sempre in gara”. Anche Sinisa Mihajlovic era presente in tribuna al Ferraris per assistere al match: “Perché l’ho abbracciato? Io lo amo, è stato il mio primo grande amore, ma adesso l’ho tradito con Giampaolo, che è un professore. Se tradirò anche lui? Io sono un fedifrago”.