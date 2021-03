Festival di Sanremo Paola Fraschini: Paola Fraschini chi è, pattina durante il brano di Colapesce e Dimartino al Festival. Il VIDEO

E’ Paola Fraschini la pattinatrice che ha danzato durante il brano “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino nella prima serata del Festival di Sanremo. Paola Fraschini è genovese e oltre a essere stata la prima donna a vincere un mondiale di Solo Dance Senior nel 2009, è anche la prima pattinatrice ad esibirsi con il celebre Cirque du Soleil nel 2017, interpretando il ruolo di Ela nello spettacolo Volta.

Paola Fraschini chi è: la pattinatrice a Sanremo

Paola Fraschini è nata a Genova nel 1984. Si è laureata campionessa del mondo per sette volte. Sei volte nella categoria Solo Dance Senior. La prima volta a Friburgo nel 2009, poi a Portimao nel 2010, a Brasilia nel 2011, a Auckland nel 2012, a Taipei nel 2013, a Reus nel 2014. Campionessa del mondo anche nella categoria quartetti a Novara nel 2016. Si è aggiudicata inoltre il titolo europeo nella categoria Coppia danza Senior con Marco Brogi a Vic nel 2010. Titolo bissato l’anno successivo a Reggio Calabria. Dal 2017 è prima pattinatrice a rotelle per lo spettacolo Volta nel Cirque du Soleil.

Paola Fraschini chi è: le parole di Paola prima dell’esibizione a Sanremo

“E’ passato molto tempo dalla mia ultima performance italiana e, quindi, l’emozione è sicuramente tanta – ha raccontato Paola Fraschini -. La coreografia del Festival, da me ideata, sarà una sorpresa per tutti. Posso solo anticipare che sarò vestita in modo semplice e che accompagnerò il brano nella parte finale per oltre un minuto. Infine, come sempre prima di un’esibizione, mi allaccerò i pattini allo stesso modo, partendo dal destro: un rito scaramantico che ho da quando ero atleta della Nazionale”.