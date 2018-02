ROMA – Un test per verificare la fedeltà del proprio fidanzato. Un ragazzo è stato sottoposto a questa specie di “scherzo” da un suo amico, in accordo con la fidanzata. Scherzo che però ha un colpo di scena: alla fine del video postato su Youtube e ripreso dal Daily Mail, è la ragazza a baciare il suo migliore amico che l’aveva accolto tra le braccia in lacrime dopo aver teso la trappola al fidanzato che ovviamente ha fallito la prova.

Come scrive Dagospia

“Il video inizia con il complice della ragazza che rispondendo del motivo per avrebbe orchestrato lo scherzo sostiene che “il fidanzato è uno stronzo e so che probabilmente fallirà la prova. Guarda che culo ha quella ragazza, non ce la farà!” Alzando gli occhi al cielo, la fidanzata risponde: “Tutti gli uomini sono uguali.” La coppia di amici si posiziona dunque davanti a uno schermo per osservare la scena ripresa da alcune telecamere nascoste, mostrando la complice in bikini, Sophia, passare provocatoriamente davanti al ragazzo ignaro seduto su una panchina. Fingendo di parlare al telefono e facendo capire ad alta voce di aver perso un appuntamento, Sophia gli si siede accanto e i due iniziano a chiacchierare amichevolmente”. “Dicendo di essere una modella di Playboy, ‘attrice sostiene di essere nuova del posto e di non sapere dove andare, mentre nel frattempo la fidanzata da dietro lo schermo tenta già di difendere il suo ragazzo: “Si può sempre essere gentili.””

A questo punto succede qualcosa. La donna, che sostiene di avere 18 anni, invita il ragazzo a bersi qualcosa insieme. Lui la invita invece esplicitamente a casa sua