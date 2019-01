MAKATI – Alain Robert, lo spiderman francese 56enne, colpisce ancora. L’uomo è salito in vetta al GT Tower Building, un edificio di 47 piani per circa 217 metri di altezza, nel distretto finanziario della città di Makati a est di Manila, nelle Filippine.

Robert è riuscito a terminare l’arrampicata in meno di due ore tra gli applausi della folla sottostante che scattava foto. Una volta tornato a terra è stato però immediatamente preso in custodia dalla polizia per accertamenti.

Il 56enne ha compiuto il gesto senza imbragatura di sicurezza o protezioni. “Questo è ciò che mi tiene vivo” ha spiegato poi a terra, mentre veniva preso in custodia con l’accusa di “pubblico disturbo”.

Robert negli anni passati ha scalato parte degli 828 metri del grattacielo Burj Khalifa di Dubai e la Torre Eiffel a Parigi. Robert è aiutato dal suo peso, solo 50 chili, e dal basso rapporto tra grasso, ossa e muscoli. Tutti elementi che lo rendono estremamente atletico.