SANREMO – Fiorella Mannoia esce con un nuovo singolo che da oggi mercoledì 6 febbraio è online. Il video del brano “Il peso del coraggio”, anticipa l’uscita in primavera di “Personale”, il suo prossimo attesissimo progetto discografico.

Questa sera 6 febbraio, Fiorella Mannoia sarà tra gli ospiti della seconda serata del 69° Festival di Sanremo dove presenterà la sua nuova canzone. Attualmente in radio, “Il peso del coraggio” è un brano con un messaggio molto forte di rispetto e umanità: “ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe piu’ attenzione se si parla della vita se parliamo di persone. Un invito a non perdere mai la speranza e la forza di mettersi in gioco “Siamo noi l’umanità, siamo in diritto di cambiare tutto e di ricominciare”.

Dopo i 101 concerti della stagione 2016-2017, il prossimo maggio Fiorella Mannoia tornerà sul palco per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo album. Dal 7 maggio, infatti, il “Personale Tour“, prodotto e organizzato da Friends & Partners, farà tappa in 12 teatri d’Italia. I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita su TicketOne.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali.