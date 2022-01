Fiorello con bigodini e accappatoio in un hotel di Sanremo. E’ il nuovo sketch del comico con Amadeus, alla vigilia della imminente edizione del Festival. Quindi Fiorello ci sarà. Non era stato annunciato nel cast ufficiale ma, data la sua amicizia consolidata con presentatore della manifestazione, sembrava improbabile una sua assenza. Non si sa ancora quante volte (e quando) interverrà.

Fiorello con bigodini e accappatoio VIDEO da Sanremo

Fiorello sul palco dell’Ariston a Sanremo ci sarà: la conferma ufficiale arriva in un video al Tg1 delle 13.30, nel quale Amadeus, dopo le gag sulle ricerche a vuoto dell’amico nei giorni scorsi, pubblicate su Instagram, si è visto finalmente aprire la stanza d’albergo nella città dei fiori da un Fiorello in accappatoio e bigodini fucsia.

Il gioco è continuato con uno scambio di battute: “Quand’è Sanremo? Porca miseria io parto dopodomani – ha scherzato lo showman siciliano -. Me lo dovevi dire prima… Ora devo andare, mi sto preparando per l’inaugurazione di una serra…”.

Fiorello sarà al Festival di Sanremo

Le incertezze tuttavia le toglie Amadeus, nel collegamento con Paolo Sommaruga dall’Ariston : “E’ stata una liberazione quando Fiorello ha aperto quella porta, non ci potevo credere, ora può iniziare il festival di Sanremo – ha commentato-. Sono felice perché da lui a tutti gli altri si preannuncia un Sanremo di numeri uno”. Amadeus non rivela dettagli sul ruolo di Fiorello durante il Festival: “Non so cosa farà ed è una cosa che incredibilmente mi piace molto. Io fino a poco fa non sapevo neanche che fosse a Sanremo…. ma c’è la nostra amicizia che domina su tutto”.