ROMA – “Ma come si fa a fare un governo con i gatti e i topi? Prima o poi il gatto si mangia il topo…”. Fiorello, con ironia, in un video pubblicato su Instagram analizza la crisi di governo senza mai fare nomi. “In tutto questo poi arrivano anche i cani… ma i cani si sa… can che abbaia non morde. I cani, che una volta erano cani… oggi, arrivano, abbaiano ma arriva il gatto e gli fa ‘ma ‘ndo vai”. Senza citare i vari Salvini, Di Maio, Pd. Meloni etc… Fiorello parla per metafore ma ascoltando su capisce abbastanza bene chi siano i gatti, chi i topi e chi i cani.

Fiorello e Michelle Hunziker in televisione insieme?

Questa sembra essere la prospettiva dopo che i due hanno lanciato un video su Instagram in cui annunciano una bella sorpresa. “Qualcosa bolle in pentola, ma chissà cosa”, ripete Fiorello allusivo. I due conduttori sembrano aver passato una serata in allegria con le loro rispettive famiglie, come spiega la Hunziker: “Dietro di noi ci sono figli, mariti, nonni, zii, cognati, nonno Roberto (Cenci?, ndr)”. Ma lo showman la incalza: “Lei è Mediaset, io sarò Rai, ma una Rai strana la mia, chissà cosa succederà”. E ancora: “Qualcosa bolle in pentola, ma chissà che cosa. A saperlo…”.

I fan sono ovviamente incuriositi da questo video e soprattutto all’idea che due personaggio come Fiore e Michelle possano fare tv insieme. Non si tratterà di Sanremo, come aveva detto qualcuno, dato che Amadeus sembra essere il favorito per il Festival. Quel che è certo è che Fiorello dal 4 novembre avrà su Rai Play un ruolo importante, con 18 show live e la Hunziker potrebbe affiancarlo. (Fonte Instagram).