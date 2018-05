ROMA – La prima imitazione del neo premier incaricato Giuseppe Conte arriva da Fiorello che su radio Deejay, nel programma “Il Rosario della sera”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il comico presenta Giuseppe Conte così: “Ma quale italiano non ha mai esagerato sul cucrriculum solo per fare bella figura?”.

E ancora: “Chi non ha mai detto Roma-Milano, casello-casello, 2 ore e 3 minuti? Chi non ha mai detto sulle piste di Cortina Tomba non mi stava dietro?, Chi non mai detto sulla panca faccio i pettorali con 130 chili?” Quindi Fiorello imita Conte e gli fa dire “sarò il maestro di Burraco degli italiani”.