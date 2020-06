Fiorentina, Commisso Jr e il coro… con bestemmia VIDEO

ROMA – Scivolone del figlio del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, Joseph, che ha postato sul proprio profilo Instagram un video in cui lo si vede intonare dei cori da stadio insieme a un gruppo di tifosi nel centro di Firenze.

Commisso Junior altro non voleva che dimostrare il suo amore per la Fiorentina e per i tifosi viola. Ma… Ma c’è un ma.

Il problema, infatti, è che durante il coro si sente perfettamente… un’espressione blasfema. Insomma: una bestemmia.

Insomma: si è esagerato un po’ troppo. Soprattutto perché alla fine il video è finito sui social. Soprattutto perché alla fine il video è stato postato dallo stesso Commisso Junior.

Tanto che alla fine la Fiorentina, via social, ha pubblicato alcune parole del direttore generale Joe Barone:

“Joseph è molto dispiaciuto per quanto successo ieri sera, quando si è unito a persone che cantavano cori per la Fiorentina. Joseph non conosce e non parla molto bene l’italiano e non si è reso conto che era un coro… con all’interno una parola blasfema.

Joseph, così come me e suo padre non seguiamo queste iniziative che nei mesi scorsi abbiamo anche pubblicamente chiesto di evitare, nel rispetto di tutte le persone e religioni”. (Fonti: YouTube, Twitter).