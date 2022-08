Tifoso della Fiorentina dà uno schiaffo all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. E’ accaduto allo stadio Artemio Franchi di Firenze al termine di Fiorentina-Napoli.

Il tecnico degli azzurri ha parlato dell’accaduto ed ha criticato il pubblico nell’intervista post-partita ai microfoni di Dazn: “Lasciamo stare, ogni volta che si gioca qui, accade lo stesso. Il pubblico di Firenze è di una maleducazione incredibile. Hanno dei bambini vicino e continuano a insultare. Mi dicono ‘tua mamma, tua mamma’. Dietro la panchina ci sono sempre dei maleducati professionisti, sempre pronti a offendere”.

Spalletti in conferenza stampa: “A Napoli queste cose non succedono”

Spalletti ha parlato dell’accaduto anche nella conferenza stampa post-partita: “Sono sempre gli stessi che dall’inizio alla fine ti dicono ‘la maiala di tu ma’, la maiala di tu ma’, la maiala di tu ma’. Per 90 minuti, con dei bambini vicino, che li guardano e ascoltano. E nessuno gli dice niente. Non è corretto. Sono anni e anni che sento dire sempre le stesse cose. Bisogna prendere delle precauzioni se ci sono tre deficenti che stanno lì dall’inizio alla fine e fanno in questa maniera qui, bisogna che qualcuno glielo dica. Dicono: ‘eh ma da tutte la parti fan così’. Non è vero: a Napoli non lo fanno, nessuno gli dice niente alla panchina avversaria”.

“Mia mamma ha 90 anni povera donna”

“All’allenatore degli avversari nessuno gli dice niente. Poi Napoli, Napoli, Napoli. No, non Napoli. Firenze, se offendono a Firenze, non Napoli. Perché è così, dall’inizio alla fine ‘la maiala di tu ma”. E non è possibile. Mia mamma ha 90 anni povera donna, ho solo quella. Non è possibile sentirsi dire queste cose tutte le volte che vengo a giocare qui. E’ una roba impossibile la maleducazione e l’ignoranza di questo livello qui è impossibile”, ha denunciato Spalletti.