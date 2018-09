NAPOLI – Se la marchigiana Carlotta Maggiorana, 26 anni, ha vinto il titolo di Miss Italia a festeggiare è anche Fiorenza D’Antonio, napoletana di 21 anni, che si è aggiudicata il secondo posto e la fascia di Miss Social. E sarebbe stata anche la più votata dai telespettatori.

E’ quanto ha riferito lei stessa in un video postato sulla propria pagina Facebook: “Sono commossa dalla dimostrazione d’amore che ho avuto ieri, e in tutti questi giorni in cui ho partecipato a questo concorso. Il 62% degli italiani ha votato per me, ma la giuria ha fatto una scelta diversa. Comprendo la scelta della giuria perché la nostra Carlotta è una Miss dentro l’anima. Io, invece, sono… meno Miss, diciamo”, ha detto Fiorenza, che durante il concorso ha molto legato proprio con Carlotta.

“Mando un bacio forte a tutti quelli che mi hanno votato, perché mi hanno dimostrato di tenerci a me e alla mia vittoria. Tutto questo appoggio mi fa credere che potrei darmi alla politica, ma poi ne riparleremo. Anche perché questa cosa non credo che accadrà veramente. Siate felici come me e non pensate come se si trattasse del Napoli che non ha vinto lo Scudetto. Sono convinta, sono certa, che questo è un nuovo inizio, per una nuova carriera brillante. Darà il meglio”.