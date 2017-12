Bambini vittime dei crimini di genitori senza pietà

Bambini, bambini vittime di genitori senza pietà. Le cronache raccontano di una mamma e un papà (ma forse meritano questa qualifica solo geneticamente, l'umanità è un'altra cosa) che lasciano due bambine, otto mesi l'una, due anni l'altra, in un'auto in sosta. Ma il crimine non è l'abbandono, magari fosse quello. Mamma è andata a cercar clienti, in strada. Papà a giocare alle slot. Cercano ciascuno a suo modo soldi.