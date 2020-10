Ha iniziato a perdere sangue dai testicoli dopo uno scontro di gioco con un avversario: brutto infortunio per Gustavo Henrique del Flamengo.

Gustavo Henrique, difensore brasiliano del Flamengo, ha cominciato a perdere sangue dai testicoli. Durante il match contro il Corinthians, vinto poi per 5 a 1, il calciatore dei rossoneri ha subito un brutto infortunio alle parti basse.

Il 27enne ex Santos è stato colpito in maniera fortuita da un avversario. Ma quello che sembrava un normale, anche se doloroso, scontro di gioco, si è presto trasformato in qualcosa di più grave. Sui pantaloncini del giovane difensore si è presto formata una chiazza rossa di sangue a causa della ferita riportata proprio ai testicoli.

A quel punto, la partita era ancora sull’1 a 0 e il giocatore ha tentato in tutti i modi di rimanere in campo ma poi ha dovuto arrendersi e farsi sostituire. Adesso si trova sotto osservazione dello staff medico del club, ma il tecnico Domenec Torrent conta di riaverlo a disposizione già per la prossima gara.

Non è la prima volta che accade

Traumi ai testicoli sono episodi rari ma non del tutto insoliti nel calcio: una disavventura simile è stata vissuta da Scott Dann, nel 2011 in forza al Crystal Palace e, nello stesso anno, da Chris Whelpdale del Gillingham, che riportò uno strappo allo scroto (servirono ben 5 punti di sutura). (Fonte YouTube).