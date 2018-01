ROMA – Dopo essersi separato da Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore continua a postare sulla sua pagina Instagram video e foto con il figlio Nathan. Tra i diversi video presenti, ce n’è uno che ha suscitato critiche a non finire. Girato nei primi giorni di gennaio, il filmato mostra il bambino di 7 anni che guida un quad su una spiaggia del Kenya.

Dopo aver visto le immagini, in molti hanno criticato la scelta dell’imprenditore: “Ma il casco dov’è?”. La risposta dell’imprenditore non si è fatta attendere ed è dura:

Tra le decine di risposte che seguono, c’è quello di Silvia, una dottoressa che fa il medico rianimatore su elicotteri:

“Credo che correre ad alta velocità in una spiaggia libera come in una strada urbana senza il casco sia pericoloso. E quando succedono certe tragedie si vorrebbe poter tornare indietro ma non si può. Le persone che qui, come me, hanno commentato, non credo l’abbiano fatto per invidia nei confronti suoi e del suo stile di vita. Di certo non è il motivo che ha spinto me. Fortunatamente esiste ancora nella società e nelle persone una sorta di protezione nei confronti dei bambini anche se non sono i propri”.