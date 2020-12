Flavio Briatore e la Rolls Royce che blocca il traffico di Milano… ma non è la sua! (Foto da video)

C’è una Rolls Royce che blocca il traffico di Milano. E’ parcheggiata male, malissimo, in mezzo alla strada tra il marciapiede e il tram. Dopo un po’ arriva il proprietario e la porta via (tra gli insulti dei presenti). Il video comincia a girare su Internet e si sparge una voce: “E’ la Rolls Royce di Flavio Briatore“.

Ne sono talmente sicuri che lo scrivono anche i giornali. E non giornali qualsiasi, ma per esempio lo scrive (con tanto di video) il giornale più venduto d’Italia. Funziona così la viralizzazione delle notizie ai tempi del web. Qualcuno mette in giro una voce, basta una mezza conferma. E, se finisce su un giornale, allora è tutto vero.

Non è un atto d’accusa al Corriere della Sera, ci mancherebbe. Noi avremmo fatto e abbiamo fatto molto di peggio su questo giornale. E’ la constatazione di quello che succede oggigiorno. Per la cronaca, Flavio Briatore ha smentito la notizia a Dagospia. L’imprenditore ha spiegato di trovarsi altrove (e di avere un’altra macchina).

La smentita di Briatore sulla Rolls Royce

Ecco cosa ha scritto Briatore a Dagospia: “Smentisco assolutamente di aver bloccato il traffico a Milano, visto che a quell’ora ero felicemente nella mia casa di Montecarlo. E poi non vado in giro in Rolls Royce ma in Range rover”.

La Rolls Royce e il video del Corriere della Sera

Questa è invece la video-notizia apparsa sul sito del Corriere della Sera: