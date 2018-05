ORLANDO – Matthew Silvay e Hazel Ramirez sono una coppia non udente [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Mentre erano in viaggio verso Orlando, un altro passeggero, Timothy Manely, avrebbe colpito il loro cane guida con un pugno in testa. La dinamica non è chiara: il cliente a bordo forse non ha colpito il cane ma lo avrebbe allontanato solo a causa dell’allergia.

Il padrone dell’alano non ha tuttavia gradito quanto accaduto ed ha reagito insultando Manely. Prima che la lite potesse degenerare, l’uomo è stato convinto dalla fidanzata, al quinto mese di gravidanza, a lasciar perdere.

Il diverbio è però ripreso poco dopo al terminal dell’aeroporto della città della Florida: qui, la coppia ha deciso di aspettare che l’uomo scendesse dall’aereo per un altro confronto che si è tramutato in uno scontro fisico. Manley avrebbe reagito colpendo la giovane donna incinta allo stomaco. Il gesto ha subito provocato la reazione del fidanzato della ragazza che ha spinto Manley a terra.

Il tutto è avvenuto mentre gli altri passeggeri cercavano di separarli. Al termine della lite, la coppia non udente ha dichiarato di voler sporgere denuncia, decidendo quindi di non chiudere così questa lite scoppiata per futili motivi.