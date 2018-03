WASHINGTON – Sono entrambi morti i piloti del caccia F/A-18 Super Hornet precipitato nel pomeriggio di mercoledì 14 marzo davanti alla costa di Key West, in Florida.

Al momento della sciagura il velivolo era in fase di atterraggio ed è finito in mare quando si trovava a circa 1,6 chilometri a est della pista della locale base della Marina. I due membri dell’equipaggio si sono catapultati fuori dall’aereo, ma i loro corpi senza vita sono stati trovati. E’ in corso un’inchiesta per determinare le cause dell’incidente.